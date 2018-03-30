Во втором раунде ICO Telegram привлек $850 млн 

Соответствующие данные опубликованы на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Компаниями-организаторами ICO по документам выступили Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc., которыми управляют Павел и Николай Дуровы. Размещение токенов стартовало 14 марта. Минимальная сумма участия составила миллион долларов, а всего в ICO приняли участие 94 инвестора. Однако пока не известно, кто именно вложился в Telegram.
Первый раунд размещения токенов прошел в феврале. В нем приняли участие более 80 инвесторов. Мессенджер собрал тогда 850 млн долларов. В результате в общей сумме получается, что Telegram выручил 1,7 млрд долларов.
Среди инвесторов первого раунда — владелец Evraz Роман Абрамович, который вложил 300 млн долларов, создатель Qiwi Сергей Солонин, вложивший 17 млн долларов и основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили — 10 млн долларов.
Стоит отметить, что в 2017 году на развитие мессенджера Telegram было потрачено 70 млн долларов. Соответствующие данные содержатся в документе, который был подготовлен для будущего ICO.
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