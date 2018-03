Telegram привлек $850 млн во втором раунде ICO 

Telegram отчитался перед властями США о привлечении $850 млн на развитие мессенджера и блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой во втором раунде ICO. Соответствующий документ опубликован на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Организаторами раунда выступали компании Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc., которыми управляют браться Павел и Николай Дуровы . Первичное размещение началось 14 марта, в платформу вложились 94 инвестора. Названия компаний и имена инвесторов в документе не раскрываются. Минимальная сумма была установлена на уровне $1 млн В первом раунде ICO Telegram таке привлек $850 млн от 81 инвестора. Тогда сообщалось, что в первичном размещении принял участие миллиардер Роман Абрамович , который мог вложить до $300 млн О планах Павла Дурова привлечь $1,7 млрд на развитие мессенджера и блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой стало известно в начале февраля. В середине месяца Павел Дуров отчитался перед властями США о привлечении $850 млн в ходе первого раунда инвестиций.