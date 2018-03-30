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Telegram привлек $850 млн во втором раунде ICO
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Telegram привлек $850 млн во втором раунде ICO 

Inc. 1 час назад
Фото: Reuters
Telegram отчитался перед властями США о привлечении $850 млн на развитие мессенджера и блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой во втором раунде ICO. Соответствующий документ опубликован на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Организаторами раунда выступали компании Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc., которыми управляют браться Павел и Николай Дуровы. Первичное размещение началось 14 марта, в платформу вложились 94 инвестора. Названия компаний и имена инвесторов в документе не раскрываются. Минимальная сумма была установлена на уровне $1 млн  В первом раунде ICO Telegram таке привлек $850 млн от 81 инвестора. Тогда сообщалось, что в первичном размещении принял участие миллиардер Роман Абрамович, который мог вложить до $300 млн  О планах Павла Дурова привлечь $1,7 млрд на развитие мессенджера и блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой стало известно в начале февраля. В середине месяца Павел Дуров отчитался перед властями США о привлечении $850 млн в ходе первого раунда инвестиций.
Источник, знакомый с процедурой привлечения инвестиций на развитие TON, отметил, что Telegram не проводил ICO в традиционном смысле. Речь идет о закрытом размещении ценных бумаг в долларах и евро. Таким образом, участники ICO купили права на внутреннюю криптовалюту проекта, так называемые Grams.
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 Ещё 6 источников 
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