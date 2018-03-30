Суд в Москве начнет слушать иск «Интеравтоматики» к Siemens и его «дочкам»

МОСКВА , 30 мар /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в пятницу проведет предварительные слушания по иску компании «Интеравтоматика» о взыскании с Siemens AG и двух его российских «дочек» 5,4 миллиона евро и 177,1 миллиона рублей.

Иск подан АО «Интеравтоматика» в лице его акционера ОАО «ВО „Технопромэкспорт“ (ОАО ТПЭ, входит в »Ростех" ). Он поступил в арбитраж еще в декабре 2017 года. Ответчиками в иске, кроме Siemens AG, указаны ООО «Сименс» и ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — российским "Силовым машинам" ).

В компании «Интеравтоматика», которую называют одним из подрядчиков строительства теплоэлектростанций в Крыму с использованием турбин Siemens, около 46% принадлежит Siemens, 17% — ОАО ТПЭ. В июле 2017 года компания Siemens заявила, что откажется от доли в «Интеравтоматике» и что новые бизнес-проекты в РФ будут осуществлять подконтрольные концерну СТГТ и ООО «Сименс». По данным агентства Рейтер, «Интеравтоматика» выступала среди подрядчиков, занимающихся установкой турбин концерна в Крыму. По этой же причине ЕС ввел санкции против этой компании.

В ОАО ТПЭ, комментируя подачу иска, ранее заявили РИА Новости , что в августе прошлого года Siemens AG и подконтрольные ему СТГТ и ООО «Сименс» направили в «Интеравтоматику» письма, в которых уведомили о приостановке всех хозяйственных операций с «Интеравтоматикой», а также о приостановлении исполнения всех договорных обязательств. По словам представителя ТПЭ, такие действия акционера повлекли расторжение договоров с заказчиками, привели к снижению прибыли и убыткам в размере 177,1 миллиона рублей и 5,4 миллиона евро, на эту сумму и подан иск.

В ТПЭ тогда подчеркнули, что по уставу «Интеравтоматика» работает исключительно с технологиями Siemens и на 100% зависима в своей деятельности от немецкого концерна. Комментариями Siemens РИА Новости пока не располагает.

Siemens сейчас ведет судебные тяжбы со структурами «Технопромэкспорта» по поводу «крымских турбин». В первом иске к ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ Siemens и СТГТ требуют признать незаконной сделку по поставке турбин, которые предназначались для проекта в Тамани, а были незаконно, по мнению истцов, поставлены в Крым. Во втором иске СТГТ заявляет аналогичные требования к структурам «Ростеха», а также требует истребовать четыре турбины из чужого незаконного владения. Суд первой инстанции отклонил оба иска. Решение по первому из них уже вступило в законную силу.