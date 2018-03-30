Единственный претендент передумал участвовать в приватизации страховщика «Югория»

Акционер страховой компании «Опора» не будет участвовать в аукционе по приобретению государственной страховой компании «Югория» (в прошлом году собрала 9,4 млрд руб. премий, 23-е место), говорится в сообщении на сайте «Опоры». Компания меняет стратегию развития: она отказывается от сделок M&A и приобретения портфелей других страховщиков, уточняется в сообщении.

О том, что аукцион по продаже «Югории» может пройти без участия страховой компании «Опора», в среду рассказали «Ведомостям» человек, близкий к «Югории», и собеседник, близкий к «Опоре». План инвестора купить конкурента мог измениться после консультации с Центробанком , который счел такого инвестора неприемлемым для «Югории», объясняли собеседники «Ведомостей».

«Опора» завершила передачу «моторного» портфеля (ОСАГО, каско, ДСАГО) в СК «Ангара», в связи с этим планирует сдать лицензии по этим видам страхования. Кроме того, в ближайшее время компания избавится от портфеля по другим видам страхования (обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика и страхованию опасных производственных объектов), следует из ее сообщения.

Акционер «Опоры» был единственным, кто объявил о намерениях купить «Югорию». В январе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство московского ООО «Открытый мир» о покупке 100% акций ГСК «Югория» («Открытый мир» — акционер страховой компании «Опора», которая в сентябре 2015 г. вошла в число компаний Александра Кондратенкова). Открытый аукцион 100% акций страховой компании «Югория», единственный акционер которой — Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), назначен на 30 мая. Стартовая цена — 2,89 млрд руб., сообщала в феврале пресс-служба страховщика. Приватизировать «Югорию» власти округа пытаются с 2008 г., цена постоянно падает.

Запрос в ХМАО остался без ответа. Представитель «Югории» в среду от комментариев отказался — рекомендовал обратиться к руководству «Опоры» и ЦБ. Представитель ЦБ сказал, что не комментирует действующие компании и сделки. Помимо «Опоры» интерес к покупке «Югории» также проявляют крупные банки и страховые компании, говорит человек, близкий к компании.