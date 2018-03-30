«Роснефть» провела первую операцию в «русской SWIFT»

Газпромбанк по поручению своего клиента — «Роснефти» — выполнил первую транзакцию с использованием системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), сообщил банк. Операция прошла в декабре 2017 г.

СПФС, которую также называют «русской SWIFT», была запущена в декабре 2014 г. В отличие от SWIFT, ее можно использовать только для внутрироссийских расчетов. К СПФС подключены 383 участника, говорила 1 февраля первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова : «Мы ее построили для того, чтобы иметь возможность пересылать внутри страны сообщения в формате SWIFT и обеспечить безопасность и независимость таких операций».

Корпорация — участник СПФС с ее помощью может обмениваться финансовыми сообщениями с любым другим участником системы — будь то банк или компания, следует из сообщении Газмпромбанка. В нем утверждается, что транзакция с «Роснефтью» через СПФС «стала первым подобным прецедентом» на рынке.

На сайте ЦБ говорится, что компании получили право доступа к СПФС с 1 января 2016 г. Когда СПФС заработала, к ней стали проявлять интерес и крупнейшие корпорации, но чтобы они смогли стать участниками СПФС, пришлось менять закон о Центробанке, вспоминает предправления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева . В результате, продолжает она, ЦБ получил право оказывать услуги не только банкам, но и их клиентам. По словам Обаевой, обслуживание корпораций — это большой прорыв для СПФС.

Доступ компаниям СПФС предоставила по примеру SWIFT, к которой подключены «Роснефть», «Лукойл» Evraz (данные на апрель 2017 г.). SWIFT позволяет корпорациям обмениваться финансовой информацией (платежи, подтверждения и расчеты на денежном рынке и по ценным бумагам, отчетность) со всеми своими банками в режиме «единого окна», что избавляет ее от необходимости поддерживать многочисленные системы «банк-клиент» и «host-to-host», говорится в годовом отчете ассоциации «Россвифт».

В СПФС пока недостаточно проработаны стандарты сообщений для компаний, говорит президент Ассоциации корпоративных казначеев Владимир Козинец . По его словам, представители ассоциации входят в рабочую группу при ЦБ, которая занимается этим вопросом. Он также указал, что ассоциация ищет и альтернативные пути, которые позволят использовать компаниям единые платежные шлюзы.