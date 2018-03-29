Ещё
Исследование: число абонентов сотовой связи в России в 2017 году снизилось на 200 тыс.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Исследование: число абонентов сотовой связи в России в 2017 году снизилось на 200 тыс. 

ТАСС 40 минут назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Количество абонентов сотовой связи в России по итогам 2017 года сократилось почти на 200 тыс. единиц и составило 255,4 млн sim-карт. Отрицательную динамику показала «большая тройка» операторов, следует из исследования аналитической компании AC&M-Consulting.
Так, число абонентов МТС, несмотря на самую высокую долю по количеству абонентов в 31%, снизилось на 1,7 млн sim-карт, "Мегафона", который занимает 29% рынка, — на 170 тыс. sim-карт, а "Вымпелкома" (бренд «Билайн») с долей в 23% на рынке — на 147,4 тыс. sim-карт. Положительную динамику продемонстрировал только оператор Tele2, который занимает самую низкую долю на рынке по числу абонентов среди крупных игроков (16%) — количество абонентов в 2017 году увеличилось на 1,6 млн sim-карт.
Рост числа абонентов зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге — здесь количество абонентов возросло на 1,3 млн (до 45,9 млн sim-карт) и 665 тыс. (до 16,5 млн sim-карт) соответственно. В свою очередь число абонентов в регионах снизилось на 2,1 млн и составило 193,1 млн sim-карт.
ТАСС: последние новости
"Нафтогаз": сумма пени за неуплату "Газпромом" долга по решению суда достигла $20 млн "Почта России" начнет принимать таможенные сборы за интернет-покупки с мая АСВ отказалось от почти 200 исков к вкладчикам Татфондбанка и Интехбанка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на высылку дипломатов из РФ174
Евразийский союз: как быстро избавиться от доллара132
В Волоколамске введут режим ЧС57
Российские радары не заметили израильских истребителей745
RT прекращает вещание в Вашингтоне74
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение