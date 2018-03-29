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Exxon по итогам торгов на участки в Бразилии будет участвовать в разработке 8 блоков
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Exxon по итогам торгов на участки в Бразилии будет участвовать в разработке 8 блоков 

Прайм 44 минуты назад
МЕХИКО, 29 мар/ПРАЙМ/. "Роснефть", как и три другие компании-участника, не подали заявки на торгах по участкам углеводородов в Бразилии, ExxonMobil будет участвовать в разработке восьми блоков, следует из сообщения бразильского Национального агентства нефти, газа и биотоплива (ANP).
На продажу были выставлены как морские блоки, так и расположенные на суше — всего 68 участков. В результате торгов Бразилия получит 8 миллиардов реалов (около 2,5 миллиарда долларов) платежей от компаний, выигравших право на работу на 22 проданных шельфовых участках. На первой фазе освоения блоков инвестиции составят 1,2 миллиарда реалов (360 миллионов долларов).
Одним из крупнейших победителей стала американская ExxonMobil, которая вместе с партнерами выиграла право на участие в разработке 8 блоков. Самый большой платеж предложил консорциум ExxonMobil, Petrobras и QGI Brasil — 2,82 миллиарда реалов (почти 900 миллионов долларов) за блок SC-AP5 в бассейне Кампос.
Как уточняет Exxon, речь идет о двух блоках в бассейне Сантос совместно с компанией Qatar Petroleum, четырех — в бассейне Кампос (по двум Exxon будет оператором с партнерами Petrobras и Qatar Petroleum; еще по двум оператор Petrobras, партнеры — ExxonMobil и Statoil). Также компания станет оператором двух блоков на площади Сергипе-Алагоа, где будет работать с QGEP и Murphy Oil.
ExxonMobil намерена в этом году провести 3D сейсмику на участках на площади 4 тысячи квадратных километров. Всего компания является теперь оператором 24 блоков в Бразилии.
Следующие торги пройдут в июне.
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