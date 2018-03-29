Объём январских денежных доходов жителей Псковской области снизился на восемь процентов 

В январе 2018 года объем денежных доходов населения составил в размере 9 млрд 871,3 млн рублей, сообщает Псковстат. Это на 8,1 процента ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года: в январе 2017 года денежные доходы населения составили 10 млрд 744,2 млн рублей. С учётом выделенной из федерального бюджета единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. рублей объём доходов в январе 2017 года составил 11 млрд 829,7 млн рублей: относительно этой цифры доходы жителей региона уменьшились на 16,5 процента. По данным Псковстата, среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников организаций составила в январе 23 тыс. 175 рублей, а средний размер пенсий — 12 тыс. 616 рублей. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».