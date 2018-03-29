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Cегмент «Медиа-бизнес» «Газпромбанка» завершил 2017 с операционной прибылью 1,3 млрд руб
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Cегмент «Медиа-бизнес» «Газпромбанка» завершил 2017 с операционной прибылью 1,3 млрд руб 

Прайм 30 минут назад
МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Cегмент «Медиа-бизнес» "Газпромбанка" завершил 2017 год с операционной прибылью 1,3 миллиарда рублей, сообщила в четверг пресс-служба холдинга «Газпром-медиа».
"Газпромбанк" в четверг опубликовал финансовые результаты по МСФО за 12 месяцев 2017 года, в которых привел ключевые показатели сегмента «Медиа-бизнес».
"В 2017 году сегмент «Медиа» получил операционную прибыль в размере 1.306 миллионов рублей против 7.811 миллионов рублей операционного убытка годом ранее. Положительный операционный результат обусловлен ростом выручки, а также сокращением операционных расходов на 5,5% до 85.083 миллионов рублей. Компания сократила размер чистого убытка до 3.470 миллионов рублей по сравнению с 28.381 миллионов рублей годом ранее", — говорится в сообщении.
Консолидированная выручка сегмента «Медиа-бизнес», в котором представлен холдинг «Газпром-медиа», в 2017 году выросла на 4,2 миллиарда рублей до 86,409 миллиарда, рост в годовом исчислении составил 5,1%. Рост консолидированной выручки обусловлен ростом рекламных доходов на эфирных и платных телеканалах холдинга.
"На рост консолидированной выручки сегмента «Медиа» также оказал влияние рост доходов от производства премиальных сериалов киностудии КИТ и от дистрибуции тематических каналов «Ред Медиа», — поясняют в пресс-службе холдинга.
Кроме того, в 2017 году «Газпром-медиа» расширил присутствие в сегменте телевизионного контента за счет приобретения группы TCT Production. Основной целью было получение эксклюзивных отношений с производителями контента для создания телеканала «Супер». В рамках сделки холдинг также приобрел дополнительный пакет акций компании Сomedy Club Production в размере 25%, увеличив долю в ключевом партнере ТНТ до 100%. Далее холдинг получил 26% в ООО «Старт-Медиа» (управляет онлайн-кинотеатром Start) и увеличил с 25% до 100% долю в ООО «ТНТ-Клуб», которое занимается развитием мобильного приложения ТНТ-Сlub. Общая стоимость приобретений в рамках сделки составила 7 миллиардов рублей.
Как уточнили в пресс-службе холдинга, в 2017 году «Газпром-медиа» также расширил присутствие в сегменте эфирного телевидения, увеличив суммарную долю аудитории в наиболее коммерчески привлекательном зрительском сегменте 14-44 лет до 35% в сравнении с 34% годом ранее.
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