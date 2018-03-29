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США оштрафовали Barclays на $2 млрд
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США оштрафовали Barclays на $2 млрд 

Вести Экономика 21 минуту назад
Фото: Вести Экономика
Фото: Andy Rain/EPA  Москва, 29 марта — «Вести. Экономика». Американские власти оштрафовали британский банк Barclays за обман инвесторов при продаже ипотечных ценных бумаг в преддверие финансового кризиса.
В заявлении Минюста США сообщается о том, что в отношении Barclays Capital и ряда аффилированных компаний в 2016 г. был подан гражданский иск в связи с обманом инвесторов относительно надежности вложений в финансовые инструменты, которые продавала британская компания.
В период с 2005 по 2007 гг. Barclays Capital провела 36 сделок с продажей ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами «сабпрайм» на общую сумму в $31 млрд Как отмечается, в течение финансового кризиса доля кредитов сабпрайм, секьюритизированных Barclays в рамках данных сделок, превысила 50%.
Помимо штрафа в $2 млрд двое бывших топ-менеджеров Barclays, возглавлявших отделения по секьюритизации и торговле ипотечными бумагами, выплатят штраф в $2 млн
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