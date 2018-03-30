Муж главы Счетной палаты экс-министр Христенко накупил гольф-полей на 10 млрд рублей

Миллионы против миллиардов

Татьяна Голикова до сих пор является госчиновником и обязана декларировать не только свои доходы, но и мужа. Согласно официальным декларациям, в 2016 году супруги заработали на двоих 61 млн рублей. Это больше 5 млн рублей в месяц.

А всего за последние пять лет Татьяна Голикова и Виктор Христенко , всегда считавшиеся самыми богатыми госслужащими в России , заработали 138 млн рублей. «Это очень много, но даже таких доходов им не хватило бы на то, чтобы купить гольф-клуб стоимостью 7 млрд рублей», — заявляют журналисты «Новой газеты», отмечая, что это не единственное приобретение Христенко, связанное с гольфом, за последние месяцы.

Гольф-министр

Кадр из видео «Новой газеты»

Гольфом бывший министр Виктор Христенко занялся после ухода из правительства. Элитарный спорт настолько увлек его, что он стал прилагать максимум усилий, чтобы привлечь новых игроков. Поэтому неудивительно, что с 2015 года он возглавляет Ассоциацию гольфа России, а за свои деньги стал устраивать поля для этой игры.

«Буквально несколько месяцев назад, в декабре 2017 года, Виктор Христенко стал совладельцем роскошных гольф-клубов в Московской области Петергофе . Они занимают территории в сотни гектаров земли, а их стоимость, по нашим подсчетам, может превышать десяток миллиардов рублей», — утверждают журналисты, указывая, что соответствующих такой покупке задекларированных доходов у чиновнической четы они не нашли.

Подмосковные поля

Андрей Дементьев. У подмосковной деревни Румянцево находится гольф-клуб «Пестово». Буквально за его воротами, на берегу канала им. Москвы , стоят три больших, красивых дома. Один из них принадлежит Христенко. По данным «Новой газеты», только кадастровая стоимость земли, на которой стоит дом, — 57 млн рублей. Соседями Христенко являются его бывшие замы — Андрей Реус

Им троим с недавних пор принадлежит компания «Спорт Прожектс»: у Христенко в ней 34%, а у Реуса и Дементьева — по 33%. В декабре 2017 года эта компания приобрела у фирмы с Британских Виргинских островов «Рэйвборг Кэпитал» 100% в другом российском предприятии — «Скортэкс».

Именно «Скортэкс» и владеет полем за домами бывших чиновников площадью почти 80 га и кадастровой стоимостью 2,2 млрд рублей. Помимо поля, в гольф-клуб «Пестово» входит яхт-клуб, конноспортивный комплекс, многочисленные жилые коттеджи. На сайтах риелтерских агентств говорится, что общая площадь этой территории — 180 га.

Бывший директор «Пестова», Олег Кустиков в интервью Forbes в 2017 году оценивал гольф-клуб в 120 млн долларов, что и составляет упомянутые выше 7 млрд рублей.

В Дмитровском районе Московской области в 2013 году появился гольф-курорт «Форест Хиллс» — филиал «Пестова». «Это тоже наш гольф-клуб», — рассказывал Андрей Реус. На сайте компании «Процион», которая занималась проектированием территории, указывается, что «Форест Хиллс» занимает площадь 450 га. Это площадь московского района Замоскворечье. Земля под гольф-клубом поделена между двумя компаниями — «Медана» и «Терус». Обе на 51% принадлежат компании «Резортсинвест». Один из ее конечных совладельцев — Виктор Христенко. Вряд ли земля под клубом, в три раза превышающая площадь «Пестова», будет стоить менее 7 млрд рублей.

Северные территории

В 2017 году открылся гольф-клуб «Петергоф», который находится прямо у большого Петергофского дворца и паркового ансамбля, площадью в 130 га. Он принадлежит фирме из Санкт-Петербурга «Гольф-клуб „Михайловка“». Та, в свою очередь, является собственностью фирмы «Ника» из Москвы, которой владеет «Лайфинвест». Эта компания на 100% — собственность Виктора Христенко.

Угодные связи

Упомянутый выше Олег Кустиков ранее руководил всеми компаниями, которым принадлежат перечисленные активы. Он также член исполкома Ассоциации гольфа России и член совета директоров Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). В совете директоров завода и сын Христенко — Владимир. Кроме того, основной владелец ЧТПЗ Андрей Комаров — земляк Виктора Христенко (оба из Челябинска ) и его давний знакомый.

«Виктор Борисович — мой старший товарищ, мы из одного города, мы дружим много лет, у нас существуют всевозможные связи — семейные, дружеские, какие угодно», — говорил Комаров в интервью Forbes. Журналисты не исключают, что именно эти связи и стали причиной приобретения Христенко активов, которые ему явно не по карману.

Интересно, что компании Виктора Христенко получили доли во всех «гольф-активах» почти в один день в декабре 2017 года. Продавцом во всех случаях выступила фирма с Британских Виргинских островов — «Рэйвборг Кэпитал». Другая компания с Британских Виргинских островов — «Авиафлоу Лимитед» — сегодня партнер Христенко в российской компании «Резортсинвест».

Купил по дешевке

Однако сам Виктор Христенко, отвечая на вопросы «Новой газеты», утверждает, что новые компании приобретались по номинальной стоимости, которая значительно меньше его личного дохода за последнее время.

«Чистые активы этих компаний с учетом долгов, обременений и операционной убыточности являются отрицательными», — заявил бывший чиновник, отметив, что стоимость активов намного меньше называемых журналистами цифр. «Доли приобретались по номинальной стоимости, поскольку коммерческой ценности не представляли ни по структуре баланса, ни по коммерческой наполненности проектов», — указывает Христенко.

Он также отрицает какое-либо влияние своего министерского прошлого на цену сделок.