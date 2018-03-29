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«Газпром-медиа» сократил чистый убыток в 8 раз по итогам 2017 года
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«Газпром-медиа» сократил чистый убыток в 8 раз по итогам 2017 года 

Rambler News Service 38 минут назад
Чистый убыток холдинга «Газпром-медиа» по МСФО сократился в 8 раз с 28,3 млрд рублей до 3,4 млрд рублей по итогам 2017 года, следует из годовой отчетности акционера медиахолдинга — «Газпромбанка».
Убыток «обусловлен неденежными списаниями, в частности, обесценением гудвила в телевизионном и кино— бизнесах и созданием резервов под обесценение активов», сообщил RNS представитель медиахолдинга.
Выручка компании выросла с 82,2 млрд рублей до 86,4 млрд рублей, отмечается в отчетности.
«Газпром-медиа» — один из крупнейших российских медиахолдингов. В портфель активов «Газпром-медиа» входят телеканалы НТВ, ТНТ, «Пятница!», 2х2, ТВ3, «Матч!», радиостанции «Эхо Москвы», «Авторадио», Romantika, «Юмор FM», Comedy Radio, «Радио Energy», журналы «7 дней», «Караван историй», видеосервисы Rutube, Now.ru, сейлз-хаусы «Газпром-медиа», Gazprom-Media Digital, «Алькасар», Comedy Club Production, «Централ Партнершип» и др.
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