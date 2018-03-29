Бахрейн обсуждает с Россией возможность поставок в страну российского газа, заявил чрезвычайный и полномочный посол Бахрейна в Москве Ахмед Аль-Саати в ходе встречи депутатов Госдумы с делегацией Национального собрания Бахрейна.
«В настоящий момент обсуждается возможность реализации проекта по поставке российского газа в Бахрейн», — отметил Аль-Саати, слова которого приводит пресс-служба парламентской фракции «Единая России».
Ранее, летом прошлого года о возможности поставок российского газа в Бахрейн заявлял министр нефти Бахрейна Мохамед бен Халифа бин Ахмед аль Халифа. Он пояснял, что речь идет о поставках сжиженного природного газа (СПГ) «Газпромом» в объеме от 3 до 6 млн тонн в год.