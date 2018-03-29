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Минфин предложил установить уровень дивидендов госкомпаний на уровне 50% на 2018 год
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Минфин предложил установить уровень дивидендов госкомпаний на уровне 50% на 2018 год 

Rambler News Service 53 минуты назад
Министерство финансов предложил продлить норму об уровне дивидендов госкомпаний в размере 50% от чистой прибыли по МСФО на 2018 год. Об этом сообщил журналистам замглавы ведомства Алексей Моисеев.
«Изменений в дивидендной политике не планируется, Минфин РФ считает ее приемлемой. В бюджет на 2018 год заложены поступления от дивидендов госкомпаний в размере 380 млрд рублей. Считаем, что норму о выплате госкомпаниями повышенных до 50% дивидендов от чистой прибыли по МСФО необходимо продлить и на текущий год», — сказал он.
По словам Моисеева, это является справедливой оценкой для всех компаний.
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