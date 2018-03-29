Минфин предложил установить уровень дивидендов госкомпаний на уровне 50% на 2018 год

Министерство финансов предложил продлить норму об уровне дивидендов госкомпаний в размере 50% от чистой прибыли по МСФО на 2018 год. Об этом сообщил журналистам замглавы ведомства Алексей Моисеев.

«Изменений в дивидендной политике не планируется, Минфин РФ считает ее приемлемой. В бюджет на 2018 год заложены поступления от дивидендов госкомпаний в размере 380 млрд рублей. Считаем, что норму о выплате госкомпаниями повышенных до 50% дивидендов от чистой прибыли по МСФО необходимо продлить и на текущий год», — сказал он.

По словам Моисеева, это является справедливой оценкой для всех компаний.