Минфин настаивает на повышенных дивидендах от госкомпаний в 2018 году

«Изменений в дивидендной политике не планируется, Минфин считает ее приемлемой. В бюджет на 2018 год заложены поступления от дивидендов госкомпаний в размере 380 млрд руб. Считаем, что норму о выплате госкомпаниями повышенных до 50% дивидендов от чистой прибыли по МСФО необходимо продлить и на текущий год. Исходим из того, что это справедливая оценка для всех компаний», — сказал чиновник.