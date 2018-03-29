Минфин настаивает на повышенных дивидендах от госкомпаний в 2018 году 

Министерство финансов России настаивает на выплате госкомпаниями повышенных дивидендов и в 2018 году, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
«Изменений в дивидендной политике не планируется, Минфин считает ее приемлемой. В бюджет на 2018 год заложены поступления от дивидендов госкомпаний в размере 380 млрд руб. Считаем, что норму о выплате госкомпаниями повышенных до 50% дивидендов от чистой прибыли по МСФО необходимо продлить и на текущий год. Исходим из того, что это справедливая оценка для всех компаний», — сказал чиновник.
Законодательство требует от госкомпаний направлять на дивиденды 25% чистой прибыли. Но в 2016 г. правительство по настоянию Минфина попыталось поднять планку — до 50% прибыли по МСФО или РСБУ (от большей из величин). Однако уже тогда крупнейшие плательщики дивидендов в бюджет («Газпром», «Транснефть», «Роснефтегаз») добились индивидуального подхода и заплатили меньше, ссылаясь, например, на большую инвестпрограмму. В 2017 году ситуация повторилась — получить половину прибыли акционерам не удалось. Отдельными решениями правительства допускалось уменьшение дивидендов, в 2016 г. — по 12 компаниям, в 2017 г. — по девяти. Так, «Газпром» за 2016 год заплатил 20% чистой прибыли по МСФО, и сохранит эту долю для дивидендов за 2017 год.