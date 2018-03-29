«Юкон Инжиниринг» увеличит производство при поддержке Корпорации МСП

Фото: один из арт-проектов компании

ООО «Юкон Инжиниринг» (Нижний Новгород) получило финансирование в Банке Интеза на общую сумму 70 млн рублей по ставке 10,6% годовых. Средства по низкой ставке направлены компании под обеспечение Корпорации МСП по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Финансирование направлено на приобретение дополнительного объема сырья и материалов. Поддержка в рамках Программы дала возможность предприятию получить необходимые средства на доступных условиях, своевременно произвести необходимый объем изделий и направить его заказчикам.

Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Перми, Компания «Юкон Инжиниринг» — одно из ведущих отечественных предприятий по выпуску строительных и металлических конструкций и изделий. В компании используется опыт и передовые практики ведущих зарубежных и отечественных производителей навесных вентилируемых фасадов. Высокое качество материалов и выполнения строительно-монтажных работ, оптимальная стоимость позволили предприятию реализовать множество успешных проектов, среди которых модернизация фасадов столичных аэропортов, ряда объектов в Сколково, театра им. Е. Б. Вахтангова, зданий Казанского вертолетного завода , сери жилых комплексов, бизнес-центров, отелей, административных и медицинских корпусов в Москве Краснодаре и других городах.