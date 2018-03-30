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Расторжение контракта Смольного с Кузнечным рынком признано законным
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Расторжение контракта Смольного с Кузнечным рынком признано законным 

АиФ Санкт-Петербург 25 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Арбитражный суд Петербурга признал законным расторжение контракта Смольного с ООО «Кузнечный рынок», передает пресс-служба городского комитета имущественных отношений.
Напомним, ранее город расторг договор с компанией и передал рынок «Агентству по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга». После этого договора с 200 предпринимателями, работающими на площадке, были перезаключены.
Итоги конкурса на право арендовать территорию будут подведены Смольным в ближайшее время. Первоначальная цена аукциона составит 14,4 миллиона рублей.
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