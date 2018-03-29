Ещё
«Сбербанк Лизинг» предлагает отраслевые решения для аграриев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Сбербанк Лизинг» предлагает отраслевые решения для аграриев 

Банки.ру 1 час назад
Компания «Сбербанк Лизинг» в преддверии сезонных работ разработала программу для предприятий агропромышленного комплекса. «В рамках отраслевого решения предусмотрены выгодные ценовые предложения на ряд техники российского и белорусского производства, задействованы программы господдержки, реализованы сезонные графики платежей и специальные страховые тарифы», — говорится в сообщении лизингодателя.
«Сбербанк Лизинг» предлагает специальные условия лизинга российской техники «Ростсельмаш», российской техники в партнерстве с «ЛБР-Групп» и белорусской техники. Предложение распространяется на комбайны «Ростсельмаш» c жаткой, тракторы Versatile, трактор «Слобожанец» серии ХТА 208.1СХ, тракторы «Петра» серии К-714 и тракторы «Беларус 1523». С подробной информацией об отраслевых решениях для предприятий АПК потенциальным клиентам предлагается ознакомиться на официальном сайте «Сбербанк Лизинга».
Разработка и реализация лизинговых решений для поддержки аграрного сектора экономики — одно из ключевых направлений в развитии бизнеса АО «Сбербанк Лизинг». В 2018 году «Сбербанк Лизинг» поддерживает государственные программы субсидирования сельскохозяйственного бизнеса, включая программу льготного автолизинга от Минпромторга России, программу 1432 Минсельхоза России, программу утилизации и программу субсидирования покупки белорусской продукции.
По итогам 2017 года объем нового бизнеса компании в сегменте лизинга сельскохозяйственной техники составил 3,1 млрд рублей. Портфель достигает 5,8 млрд рублей, в общей сложности за год было передано в лизинг 800 единиц сельскохозяйственной техники.
Банки.ру: последние новости
АСВ начнет расчеты с вкладчиками АктивКапитал Банка и Лайтбанка не позднее 12 апреля Фрадков может возглавить Промсвязьбанк в апреле Башкомснаббанк стал Роскомснаббанком
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов121
Российские радары не заметили израильских истребителей
Новый вид наказания для россиян, удар по борцам РФ и другие события дня4
Бензиновый скандал: «если цена вырастет, оштрафуем всех»82
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово265
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение