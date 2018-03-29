«Сбербанк Лизинг» предлагает отраслевые решения для аграриев

Компания «Сбербанк Лизинг» в преддверии сезонных работ разработала программу для предприятий агропромышленного комплекса. «В рамках отраслевого решения предусмотрены выгодные ценовые предложения на ряд техники российского и белорусского производства, задействованы программы господдержки, реализованы сезонные графики платежей и специальные страховые тарифы», — говорится в сообщении лизингодателя.

«Сбербанк Лизинг» предлагает специальные условия лизинга российской техники «Ростсельмаш» , российской техники в партнерстве с «ЛБР-Групп» и белорусской техники. Предложение распространяется на комбайны «Ростсельмаш» c жаткой, тракторы Versatile, трактор «Слобожанец» серии ХТА 208.1СХ, тракторы «Петра» серии К-714 и тракторы «Беларус 1523». С подробной информацией об отраслевых решениях для предприятий АПК потенциальным клиентам предлагается ознакомиться на официальном сайте «Сбербанк Лизинга».

Разработка и реализация лизинговых решений для поддержки аграрного сектора экономики — одно из ключевых направлений в развитии бизнеса АО «Сбербанк Лизинг». В 2018 году «Сбербанк Лизинг» поддерживает государственные программы субсидирования сельскохозяйственного бизнеса, включая программу льготного автолизинга от Минпромторга России , программу 1432 Минсельхоза России , программу утилизации и программу субсидирования покупки белорусской продукции.

По итогам 2017 года объем нового бизнеса компании в сегменте лизинга сельскохозяйственной техники составил 3,1 млрд рублей. Портфель достигает 5,8 млрд рублей, в общей сложности за год было передано в лизинг 800 единиц сельскохозяйственной техники.