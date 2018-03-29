В марте вкладчики забрали из латвийских банков 1,2 миллиарда евро

Латвийская Комиссия рынка финансов и капитала сообщила, что в марте объём вкладов в местных банках снизился на 1,209 миллиарда евро.

Это стало результатом требований Министерства финансов США к банкам республики снизить число клиентов-нерезидентов с нынешних 40% до 5%, то есть, по сути, отказать в обслуживании клиентам из России

Кроме того, банки стали отказываться от обслуживания так называемых «компаний-пустышек». В итоге один из крупнейших банков Латвии ABLV Bank, у которого было много клиентов-нерезидентов, объявил о самоликвидации.

Отток вкладов из латвийских банков серьёзно бьёт по экономике страны. Тем более, паника не прекратилась, клиенты продолжают снимать деньги. Заметим, что расходы бюджета Латвии на этот год запланированы в размере 8,95 миллиарда, доходы — 8,75 миллиарда евро.