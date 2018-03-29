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В марте вкладчики забрали из латвийских банков 1,2 миллиарда евро
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Новый вид наказания для россиян, удар по борцам РФ и другие события дня

В марте вкладчики забрали из латвийских банков 1,2 миллиарда евро 

Парламентская газета 50 минут назад
Фото: Парламентская газета
Латвийская Комиссия рынка финансов и капитала сообщила, что в марте объём вкладов в местных банках снизился на 1,209 миллиарда евро.
Это стало результатом требований Министерства финансов США к банкам республики снизить число клиентов-нерезидентов с нынешних 40% до 5%, то есть, по сути, отказать в обслуживании клиентам из России.
Кроме того, банки стали отказываться от обслуживания так называемых «компаний-пустышек». В итоге один из крупнейших банков Латвии ABLV Bank, у которого было много клиентов-нерезидентов, объявил о самоликвидации.
Отток вкладов из латвийских банков серьёзно бьёт по экономике страны. Тем более, паника не прекратилась, клиенты продолжают снимать деньги. Заметим, что расходы бюджета Латвии на этот год запланированы в размере 8,95 миллиарда, доходы — 8,75 миллиарда евро.
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