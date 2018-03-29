Разруха в головах: Украина лишила будущего свой ВПК

Андрей Суздальцев. Разрыв соглашения между Россией Украиной о взаимных поставках оружия и военной техники ни на что не повлияет в контексте современного российско-украинского товарного обмена — считает заместитель декана ВШЭ

Это был базовый документ по военно-техническому обмену России и Украины

Отметим, что украинские власти прекратили действие этого соглашения в ноябре 2017 года, а сегодня данное событие стало фактом. Согласно денонсированному документу, Россия и Украина поставляли друг другу вооружение и военную технику по согласованным стандартам и заключенным договорам без всяких таможенных пошлин.

Данное соглашение курировалось министерствами обороны обеих стран и казалось закупок со стороны России военных компонентов на Украине. При этом, уже в 2015 году данный товарный обмен фактически сошел на нет.

«Этот событие дополняет курс Украины на разрыв договоров с Россией, не говоря уже о том, что данное соглашение на сегодняшний день просто не имеет смысла, учитывая внешнеполитический курс украинских властей», — заключает Суздальцев.

Все такие соглашения подписывались Москвой и Киевом для того, чтобы и после распада СССР сохранить высокий уровень экономической интеграции бывших союзных республик. В нулевые годы задачи здесь качественно расширились — Россия очень хотела подтянуть Украину к своим интеграционным проектам в рамках Таможенного, а затем и Евразийского союза

Россия сегодня проводит политику импортозамещения в военной сфере

Теперь это не имеет смысла по ряду объективных обстоятельств, которые нам хорошо известны. К тому же, Россия в 2014 году стала проводить политику импортозамещения в ОПК для того, чтобы отказаться здесь от украинской продукции.

«Впрочем, данное соглашение целиком и полностью касалось военно-технического сотрудничества России и Украины, что, конечно, выходит за рамки всех отечественных интеграционных проектов на пространстве бывшего СССР. Оно на сегодня не работает — наши страны в 2014-15 годах разорвали практически все свои связи по этому направлению», — резюмирует Суздальцев.

Для России — это также создало проблемы, поскольку 25 процентов комплектующих, которые использовала наша страна при производстве военной техники, производились на территории Украины. Естественно, это были не самые сложные узлы и компоненты, но все-таки, чтобы подобные объемы заместить, нам пришлось приложить немало усилий.

«В настоящий момент процесс военного импортозамещения в России заканчивается, а едва ли единственным вопросом здесь остаются газовые турбины для нужд военно-морского флота», — констатирует Суздальцев.

Украина пытается выслужиться перед Западом

По словам Андрея Ивановича, Украина изначально сама здесь отказалась от сотрудничества с Россией, что поставило в тупик ее военно-промышленный комплекс, который сегодня занимается разве что ремонтом старой советской техники для АТО.

«Это было политическое решение со стороны Киева, поэтому для нас разрыв этого соглашения не играет никакой роли, ни с точки зрения товарного обмена с Украиной, ни в плане общего положения дел в российском ОПК», — заключает Судальцев.

Кроме того, как замечает эксперт, разрыв этого договора нужен Украине с точки зрения того политического давления, которое сегодня оказывается на Киев со стороны западных стран. Ведь, несмотря на ситуацию в Донбассе, торговый обмен между нашими странами не уменьшается, а, наоборот, увеличивается, причем, украинские граждане продолжают постоянно ездить в Россию.

«Украина этим хочет показать Западу, что у нее больше нет стратегических соглашений с Россией, хотя, и это самое удивительное, главный договор о дружбе между Россией и Украиной все еще формально действует», — резюмирует Сузальцев.

Деиндустриализация Украины успешно продолжается

«Все подобные поставки между Россией и Украиной прекратились без всякого разрыва договоров, поэтому данное решение является лишь юридическим закреплением того, что уже давно произошло. Для России это означает программу импортозамещения, а также несколько проблемных направлений — это все те же самые двигатели для фрегатов, а для Украины — потерю главного рынка сбыта для своей военной промышленности и, соответственно, продолжение деиндустриализации», — резюмирует Безпалько.

Богдан Анатольевич просит обратить внимание на то обстоятельство, что ВПК был одним из главных драйверов экономики Украины — ведь по некоторым оценкам порядка 30-40 советских производственных мощностей находилось именно в этой республике.

«Теоретически, какой-то обмен может сохраниться и в этих условиях, поскольку мы знаем, что Украина закупала двигатели для своих бронетранспортеров в России через длинную сеть посредников, но все это, если брать прошлые масштабы, просто не серьезно и не позволит украинским предприятиям наладить какую-либо серьезную торговлю с Москвой», — констатирует Безпалько.

Соответственно, любая торговля оружием между Россией и Украиной без этого договора впредь является нерентабельной, что является приговором для украинских военных предприятий, которые раньше давали большой доход этой стране.

«Заменить российский рынок украинцы не смогут, поэтому это катастрофа для ВПК Украины», — заключает Безпалько.