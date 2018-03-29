Многие услуги банка «Возрождение» станут доступны в цифровом формате

Банк «Возрождение» огласил финансовые итоги 2017 года, прибыль рекордная — 3,3 миллиарда рублей. Активы выросли на 6% и составили 253 миллиарда рублей, а объем средств клиентов увеличился до 207 миллиардов рублей. Немного снизился кредитный портфель — до 177 миллиардов, но при этом ипотечный вырос на 7%.

Мы преобразовали филиальную сеть, мы централизовали многие процессы. Это позволило, с одной стороны, дать продуктовую линейку более высокого уровня, при этом за счет централизации удешевить процессы для банка, что непосредственно сказалось на финансовом результате. Мы можем гордиться, это в полтора раза превышает любой самый хороший результат за предыдущие 6 лет — Марк Нахманович , председатель правления банка «Возрождение».

Марк Нахманович отмечает, что на территории Московской области присутствует большинство банков, но «Возрождение» всегда выделяют, потому что туда может прийти любой клиент: и крупная юридическая компания, и компания, которая распределена по всей территории области. Инфраструктура банка есть практическив каждом городе, районе, даже в населенных пунктах меньшего размера, чем город.

«Возрождение» — это 116 офисов, почти 70 из которых находятся в Подмосковье. Бизнес региона — от стартапа до крупных корпораций — сотрудничает с банком уже больше 20 лет. Секрет успеха — в надежной

бизнес-модели

Мы исповедуем модель максимально широких отношений с юридическими лицами, и тут без отношений В2В [business to business, «бизнес для бизнеса» — прим. ред.] никак не обойтись. Поэтому сохранение модели тонкой подстройки под бизнес клиента, учет всех его нюансов — это обязательное требование к нашей продуктовой линейке, к нашим технологиям, к нашей работе с юридическими лицами

План на 2018 год — дополнить линейку банковских продуктов, а также расширить границы цифровых возможностей. «Возрождение» станет еще удобнее дистанционно, но при этом продолжит открывать новые офисы. Например, в апреле новое отделение появится в Люберцах . Первые шаги по модернизации уже сделаны — банк запустил программу потребительского кредитования по комфортным ставкам, снизил ставки по ипотеке, предложил ее рефинансирование, а еще стал участником госпрограммы — ипотека для семей с детьми по ставке 6%.

Наша задача — не попасть в топ-10 по технологиям, наша задача — всех, кто ориентирован на банк «Возрождение» — укрепить [доверие] к банку современной продуктовой линейкой

— Марк Нахманович, председатель правления банка «Возрождение».