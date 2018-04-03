В России появится черный список сыров

Роспотребнадзор намерен усилить контроль за дешевой сырной продукцией, а результаты проверок в торговых сетях планирует публиковать в открытом доступе. Об этом рассказала глава надзорного ведомства Анна Попова в ходе встречи с членами Национального союза производителей молока (Союзмолоко), сообщается на сайте организации.

В результате обсуждения Роспотребнадзор поручил своим региональным органам усилить контроль за сыром и сырной продукцией в крупных торговых сетях, прежде всего в нижнем ценовом сегменте. Все случаи нарушений, а также результаты экспертиз ведомство намерено размещать в специальном разделе на своем сайте, где каждый сможет найти интересующий себя бренд. Продукция низкого качества попадет в «черный список» ведомства.

2 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по пресечению массового производства и поставок в Россию сырных продуктов. Глава государства потребовал принять меры до 15 июня 2018 года.