В Ленинградской области откроют новый тепличный комплекс по выращиванию баклажанов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 29 марта. / ТАСС /. Новое тепличный комплекс по выращиванию баклажанов, томатов, огурцов и зелени за 2 млрд рублей построят в Волосовском районе Ленинградской области . Соответствующий проект одобрили в четверг, сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

"Проект тепличного комплекса в Волосовском районе 29 марта 2018 года одобрен на заседании региональной комиссии по размещению производительных сил. Инвестор — компания ООО «Агротехнологии» — планирует вложить в строительство современного овощеводческого хозяйства около 2 млрд рублей. Баклажаны будут расти по соседству с томатами и огурцами, а также зеленью. В теплицах площадью 11 га на выращивании овощей для жителей Ленинградской области, Петербурга и Москвы будет трудиться более 240 человек", — говорится в сообщении.

Соглашение о реализации проекта подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2017 году.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, объем произведенных на территории Ленинградской области сельхозтоваров по итогам 2016 года составил 26,5 тыс. тонн, из них 19 тыс. тонн — огурцы, 4 тыс. тонн — салаты и зелень, 3 тыс. тонн томаты. Итоги 2017 года пока не подведены. При этом баклажаны пока не вышли на лидирующие позиции по объему производства и являются перспективным направлением для инвесторов, уточнили в пресс-службе.