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Трансмашхолдинг продлил полномочия генерального директора на три года
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Трансмашхолдинг продлил полномочия генерального директора на три года 

Rambler News Service 1 час назад
Совет директоров компании «Трансмашхолдинг» (ТМХ) продлил полномочия генерального директора Кирилла Липы с 31 марта 2018 года на 3 года, говорится в материалах ТМХ.
Липа занимает должность генерального директора ТМХ с 30 марта 2015 года, следует из списка аффилированных лиц предприятия.
«Трансмашхолдинг» является крупнейшей российской компанией, специализирующейся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем. Компания выпускает также дизели различного назначения и компоненты для подвижного состава.
Компания создана в апреле 2002 года. Ее единственным акционером является The Breakers Investments BV (Голландия).
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