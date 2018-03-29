Трансмашхолдинг продлил полномочия генерального директора на три года

Совет директоров компании «Трансмашхолдинг» (ТМХ) продлил полномочия генерального директора Кирилла Липы с 31 марта 2018 года на 3 года, говорится в материалах ТМХ.

Липа занимает должность генерального директора ТМХ с 30 марта 2015 года, следует из списка аффилированных лиц предприятия.

«Трансмашхолдинг» является крупнейшей российской компанией, специализирующейся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем. Компания выпускает также дизели различного назначения и компоненты для подвижного состава.