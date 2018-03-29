«Почта России» будет принимать таможенные сборы

Эксперимент по оплате таможенных пошлин за интернет-заказы через почту запустят в мае

Алексей Сазанов. Оплата таможенных сборов при превышении порога беспошлинного ввоза интернет-заказов из-за рубежа через "Почту России" будет запущена с мая этого года, сообщил ТАСС глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина "Я надеюсь, что в мае. В последующем это будет тиражировано на всех перевозчиков, которые захотят участвовать", — сказал он. Сазанов напомнил, что ранее Минфин ввел понятие уполномоченного оператора, который будет наделен правами по сбору и перечислению таможенных платежей за физических лиц в пользу Федеральной таможенной службы (ФТС). В первую очередь это касается платежей за интернет-покупки свыше €1 тыс.