Роснедра объявили аукцион на Каспийское месторождение в Калмыкии

Роснедра объявили аукцион на геологическое изучение, разведку и добычу нефти и газа на Каспийском участке в Калмыкии , который включает Каспийское нефтегазовое месторождение, говорится в материалах ведомства.

Прием заявок на участие в аукционе завершится 26 апреля 2018 года. Подведение итогов аукционов намечено на 24 мая 2018 года.

Разовый платеж за участие в аукционе составляет 413,32 млн рублей.

Каспийский участок недр расположен на территории Лаганского района Калмыкии, в 13 км на северо-восток от границы участка расположен районный центр — Лагань

Запасы нефти на Каспийском участке по категории В1 составляют 4,697 млн тонн, В2 — 0,378 млн тонн. Ресурсы нефти по категории Д1 оцениваются в 1,1 млн тонн. Ресурсы газа по категории Д1 оцениваются в 0,8 млрд кубометров.