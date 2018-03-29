Минсельхоз объявил закупочные цены при зерновых интервенциях

Министерство сельского хозяйства объявило цены при закупочных интервенции на рынке зерна.

В том случае, если ведомство примет решение проводить интервенции в 2018/19 сельскохозяйственном году, то стоимость мягкой пшеницы составит от 6,4 тыс. рублей до 10,9 тыс. рублей за тонну с НДС, в зависимости от класса (с 5 по 1).

«Включение в данный перечень информации о ценах на пшеницу 1-го и 2-го классов направлено на стимулирование производства пшеницы высокого качества», — отмечает ведомство.

Рожь не ниже 3 класса оценивается в 5,9 тыс. рублей за тонну, ячмень — 6,5 тыс. руб., кукуруза не ниже 3 класса — 7,1 тыс. рублей за тонну.

Минсельхоз также сообщил, что направил в ФАС проект приказа о максимальных уровнях цен при интервенции на сухое молоко и сливочное масло.

«На молоко сухое, обезжиренное — 224 000 рублей за тонну; на молоко сухое, кроме обезжиренного — 296 000 рублей за тонну; на масло сливочное — 344 000 рублей за тонну», — говорится в сообщении.