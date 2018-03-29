Число мобильных абонентов в РФ в 2017 г незначительно снизилось

Количество абонентов сотовой связи (число активных sim-карт) в России в 2017 году составило 255,41 миллиона, незначительно снизившись по сравнению с 2016 годом (255,59 миллиона), говорится в отчете аналитической компании AC&M Consulting.

Уровень проникновения сотовой связи в России в минувшем году, как и в 2016 году, составил 179%. Наибольшая доля чистых подключений в 2017 году пришлась на Tele2 — 87%.

По итогам 2017 года абонентская база МТС в России составила 78,3 миллиона пользователей, сократившись за год на 2,1%; доля оператора на российском рынке сотовой связи по итогам года составила 31%. "Мегафон" , чья доля рынка составила 29%, на конец года обслуживал 75,445 миллиона абонентов в России — это на 0,2% меньше, чем в 2016 году. "Вымпелком" (торговая марка «Билайн»), занимавший 23% российского рынка, снизил свою абонентскую базу на 0,3% — до 58,16 миллиона пользователей.

Tele2 на конец 2017 года обслуживал 40,6 миллиона абонентов, что на 4,1% больше, чем в 2016 году. Доля оператора на российском рынке по итогам года составила 16%.