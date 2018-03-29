Центробанк отозвал лицензию у одного из представленных в Воронеже банков 

Кредитную организацию уличили в выводе активов. Центральный банк РФ отозвал представленный в Воронеже «АктивКапитал Банк», сообщила пресс-служба регулятора в четверг, 29 марта. Отделение банка находится на улице Карла Маркса, 49. Поскольку кредитная организация является участником системы страхования вкладов, вкладчики получат 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на каждого клиента. По данным пресс-службы ЦБ, «АктивКапитал Банк» в марте провел ряд операций, «направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами». Кроме того, регулятор не раз указывал банку на нарушение требований нормативных актов в области отмывания доходов, полученных преступным путём. По величине активов на 1 марта «АктивКапитал Банк» занимал 117 место в банковской системе РФ, добавил регулятор. Екатерина Трещикова