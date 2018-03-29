Ещё
«Автодор» добавил 4,5 млрд рублей на строительство обхода Лосево в Воронежской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Автодор» добавил 4,5 млрд рублей на строительство обхода Лосево в Воронежской области 

Вести Воронеж 28 минут назад
Фото: Вести Воронеж
В 2018 году дорожники освоят 18,5 млрд рублей. Госкомпания «Российские автомобильные дороги» во второй раз в 2018 году увеличила финансирование работ по строительству трассы в обход Лосево в Павловском районе Воронежской области. Сначала сумма средств, которые планировалось освоить в текущем году выросла с 3,8 млрд до 14 млрд, теперь — еще на 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил директор воронежского филиала ГК «Российские автомобильные дороги» Юрий Байрамов в четверг, 29 марта. Финансирование работ увеличили, чтобы ускорить процесс строительства обхода, пояснил Юрий Байрамов. В течение года сумма средств, выделенных для освоения в 2018 году, может вырасти до 22 млрд рублей. Всего в строительство обхода села Лосево вложат более 62 млрд Ввести этот участок трассы М-4 в эксплуатацию планируется в 2019 году, однако, точная дата пока неизвестна. Срок сдачи будет зависеть от объёмов финансирования и, соответственно объёмов работ, выполненных в 2018 году. Строительство участка М-4 «Дон» протяжённостью 85,17 км в обход Лосево началось в 2017 году. Дорога пройдёт через Бобровский, Павловский и Верхнемамонский районы Воронежской области. Она будет иметь четыре полосы движения с разделёнными встречными потоками и развязками на разных уровнях. Расчётная скорость движения составит 120 км/ч. Соглашение о строительстве и содержании дороги до 2040 года заключили с ООО «Трансстроймеханизация». Стоимость объекта превысила 62 млрд рублей, в 2017 году дорожники освоили 5,8 млрд рублей. Елена Гончарова
Вести Воронеж: последние новости
«Сбербанк» откроет для мэрии Воронежа третью с начала года кредитную линию Центробанк отозвал лицензию у одного из представленных в Воронеже банков ГК «Агроэко» построит в Воронежской области мясоперерабатывающий завод
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово98
Юлия Скрипаль пошла на поправку109
Украина дала ответ по выдаче пранкера258
Китай готовит для США ответный удар96
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну308
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение