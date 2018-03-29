«Автодор» добавил 4,5 млрд рублей на строительство обхода Лосево в Воронежской области 

В 2018 году дорожники освоят 18,5 млрд рублей. Госкомпания «Российские автомобильные дороги» во второй раз в 2018 году увеличила финансирование работ по строительству трассы в обход Лосево в Павловском районе Воронежской области. Сначала сумма средств, которые планировалось освоить в текущем году выросла с 3,8 млрд до 14 млрд, теперь — еще на 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил директор воронежского филиала ГК «Российские автомобильные дороги» Юрий Байрамов в четверг, 29 марта. Финансирование работ увеличили, чтобы ускорить процесс строительства обхода, пояснил Юрий Байрамов. В течение года сумма средств, выделенных для освоения в 2018 году, может вырасти до 22 млрд рублей. Всего в строительство обхода села Лосево вложат более 62 млрд Ввести этот участок трассы М-4 в эксплуатацию планируется в 2019 году, однако, точная дата пока неизвестна. Срок сдачи будет зависеть от объёмов финансирования и, соответственно объёмов работ, выполненных в 2018 году. Строительство участка М-4 «Дон» протяжённостью 85,17 км в обход Лосево началось в 2017 году. Дорога пройдёт через Бобровский, Павловский и Верхнемамонский районы Воронежской области. Она будет иметь четыре полосы движения с разделёнными встречными потоками и развязками на разных уровнях. Расчётная скорость движения составит 120 км/ч. Соглашение о строительстве и содержании дороги до 2040 года заключили с ООО «Трансстроймеханизация». Стоимость объекта превысила 62 млрд рублей, в 2017 году дорожники освоили 5,8 млрд рублей. Елена Гончарова