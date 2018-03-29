Shell и PetroChina пожаловались на качество нефти из стратегического запаса США

Royal Dutch Shell , PetroChina International America и Australian bank Macquarie Group пожаловались на чрезмерно высокое содержание сероводорода (H2S) в нефти, купленной из стратегического резерва США , сообщает Reuters со ссылкой на электронные письма и погрузочные документы компаний, которые оказались в распоряжении агентства.

Стратегическими запасами нефти в США распоряжается министерство энергетики . Они рассчитаны на то, чтобы обеспечить страну топливом в случае прекращения поставок энергоресурсов из-за войны или крупной природной катастрофы. Подобные резервы есть во всех крупных странах мира, отмечает агентство.

Минэнерго США иногда продает некоторое количество нефти из стратегических запасов даже в отсутствии экстренной ситуации. Все три компании купили нефть, которая хранилась в соляной каверне в Техасе. Из сообщения Shell, в частности, следует, что компания была «неприятно удивлена» высоким уровням сероводорода в купленной у американцев нефти. В компании также отметили, что данный факт может поставить под вопрос приобретение нефти из стратегических запасов США в будущем.

В высокой концентрации сероводород чрезвычайно опасен для человека. Испарения с концентрацией сероводорода более 500 миллионных долей вызывают нарушения дыхания, в при концентрации в 800 миллионных долей человек может умереть за пять минут.

Все три компании отказались комментировать агентству данную информацию. Однако источник в американском Минэнерго рассказал, что его ведомство взяло на себя расходы по очистке от сероводорода купленной PetroChina нефти после того, как в мае прошлого года министерство установило, что уровень H2S значительно превышал допустимые нормы. Он также пояснил, что Минэнерго США не согласно с доводами остальных двух компаний и оспаривает их.