Ещё
Shell и PetroChina пожаловались на качество нефти из стратегического запаса США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Shell и PetroChina пожаловались на качество нефти из стратегического запаса США 

Rambler News Service 51 минуту назад
Royal Dutch Shell, PetroChina International America и Australian bank Macquarie Group пожаловались на чрезмерно высокое содержание сероводорода (H2S) в нефти, купленной из стратегического резерва США, сообщает Reuters со ссылкой на электронные письма и погрузочные документы компаний, которые оказались в распоряжении агентства.
Стратегическими запасами нефти в США распоряжается министерство энергетики. Они рассчитаны на то, чтобы обеспечить страну топливом в случае прекращения поставок энергоресурсов из-за войны или крупной природной катастрофы. Подобные резервы есть во всех крупных странах мира, отмечает агентство.
Минэнерго США иногда продает некоторое количество нефти из стратегических запасов даже в отсутствии экстренной ситуации. Все три компании купили нефть, которая хранилась в соляной каверне в Техасе. Из сообщения Shell, в частности, следует, что компания была «неприятно удивлена» высоким уровням сероводорода в купленной у американцев нефти. В компании также отметили, что данный факт может поставить под вопрос приобретение нефти из стратегических запасов США в будущем.
В высокой концентрации сероводород чрезвычайно опасен для человека. Испарения с концентрацией сероводорода более 500 миллионных долей вызывают нарушения дыхания, в при концентрации в 800 миллионных долей человек может умереть за пять минут.
Все три компании отказались комментировать агентству данную информацию. Однако источник в американском Минэнерго рассказал, что его ведомство взяло на себя расходы по очистке от сероводорода купленной PetroChina нефти после того, как в мае прошлого года министерство установило, что уровень H2S значительно превышал допустимые нормы. Он также пояснил, что Минэнерго США не согласно с доводами остальных двух компаний и оспаривает их.
Rambler News Service: последние новости
Минфин предупредил о «плохом» влиянии на инвесторов запрета на торговлю российским долгом в Лондоне Минфин разделит банки на три категории по доступу к госресурсам «Роснефть» открыла офис Международного центра исследований и разработок в Катаре
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово150
Юлия Скрипаль пошла на поправку152
Украина дала ответ по выдаче пранкера306
Китай готовит для США ответный удар121
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну327
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение