Владельцы «Шереметьево» обсуждают продажу акций аэропорта фонду Катара

Топ-менеджер крупного аэропорта рассказал «Ведомостям» , что слышал о переговорах частных акционеров «Шереметьево» с арабским фондом о продаже ему пакета.

Сейчас 66% акций «Шереметьево» принадлежат ООО «Шереметьево Холдинг», дочерней структуре кипрской TPS Avia, 65% которой контролирует Пономаренко и Скоробогатько, 35% — Ротенберг. Оставшимися 34% акций московского аэропорта владеют «Аэрофлот» и « ВЭБ Капитал».

Пономаренко, возглавляющий совет директоров «Шереметьево», в январе говорил в интервью «Ведомостям» про обсуждение с партнерами продажи в этом году 10% аэропорта. На тот момент, по его словам, переговоры ни с кем из потенциальных инвесторов не велись.

QIA в прошлом году вошел в капитал петербургского аэропорта «Пулково». Изначально фонд приобрел 10,5% его управляющей компании «Воздушные ворота северной столицы», затем довел долю до 24,99%.

Топ-менеджер российской авиакомпании, знакомый с ходом переговоров о продаже доли в «Шереметьево», сообщил «Интерфаксу», что активом интересовался катарский государственный авиаперевозчик Qatar Airways. Но сделки «скорее всего, не будет» — авиакомпания вышла из переговоров, утверждает он.