Владельцы «Шереметьево» обсуждают продажу акций аэропорта фонду Катара 

Контролирующие акционеры аэропорта «Шереметьево» предприниматели Александр Пономаренко, Александр Скоробогатько и Аркадий Ротенберг ведут переговоры о продаже части акций катарскому суверенному фонду Qatar Investment Authority (QIA), сообщил «Интерфаксу» источник в отрасли.
Топ-менеджер крупного аэропорта рассказал «Ведомостям», что слышал о переговорах частных акционеров «Шереметьево» с арабским фондом о продаже ему пакета.
Сейчас 66% акций «Шереметьево» принадлежат ООО «Шереметьево Холдинг», дочерней структуре кипрской TPS Avia, 65% которой контролирует Пономаренко и Скоробогатько, 35% — Ротенберг. Оставшимися 34% акций московского аэропорта владеют «Аэрофлот» и «ВЭБ Капитал».
Пономаренко, возглавляющий совет директоров «Шереметьево», в январе говорил в интервью «Ведомостям» про обсуждение с партнерами продажи в этом году 10% аэропорта. На тот момент, по его словам, переговоры ни с кем из потенциальных инвесторов не велись.
QIA в прошлом году вошел в капитал петербургского аэропорта «Пулково». Изначально фонд приобрел 10,5% его управляющей компании «Воздушные ворота северной столицы», затем довел долю до 24,99%.
Топ-менеджер российской авиакомпании, знакомый с ходом переговоров о продаже доли в «Шереметьево», сообщил «Интерфаксу», что активом интересовался катарский государственный авиаперевозчик Qatar Airways. Но сделки «скорее всего, не будет» — авиакомпания вышла из переговоров, утверждает он.
Ранее стало известно о планах Qatar Airways приобрести 25% московского аэропорта «Внуково». Базовым для катарской национальной авиакомпании является международный аэропорт «Хамад». Последний управляется Qatar Airways при поддержке QIA. Исполнительный директор Qatar Airways Акбар Аль-Бакер по совместительству является гендиректором «Хамада».