В Шереметьево опровергли информацию об обсуждении продажи акций аэропорта фонду Катара 

Об этом сказал RNS директор дирекции по связям с общественностью Анна Захаренкова.
«Я полностью эту информацию не подтверждаю. Опровергаем», — сказала она.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в отрасли сообщил, что контролирующие акционеры аэропорта «Шереметьево» — предприниматели Александр Пономаренко, Александр Скоробогатько и Аркадий Ротенберг — ведут переговоры о продаже части акций катарскому суверенному фонду Qatar Investment Authority (QIA).
Позже «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджера крупного аэропорта сообщили, что тот слышал о переговорах акционеров «Шереметьево» с арабским фондом о продаже ему пакета.
66% акций «Шереметьево» принадлежат ООО «Шереметьево Холдинг» — «дочке» кипрской TPS Avia, в которой 65% контролируют Пономаренко и Скоробогатько, 35% — Ротенберг.
В январе Пономаренко, который возглавляет совет директоров аэропорта, говорил в интервью «Ведомостям», что он и партнеры думают о продаже в этом году 10% аэропорта.