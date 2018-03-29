В Шереметьево опровергли информацию об обсуждении продажи акций аэропорта фонду Катара

Об этом сказал RNS директор дирекции по связям с общественностью Анна Захаренкова

«Я полностью эту информацию не подтверждаю. Опровергаем», — сказала она.

Позже «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджера крупного аэропорта сообщили, что тот слышал о переговорах акционеров «Шереметьево» с арабским фондом о продаже ему пакета.

66% акций «Шереметьево» принадлежат ООО «Шереметьево Холдинг» — «дочке» кипрской TPS Avia, в которой 65% контролируют Пономаренко и Скоробогатько, 35% — Ротенберг.

В январе Пономаренко, который возглавляет совет директоров аэропорта, говорил в интервью «Ведомостям», что он и партнеры думают о продаже в этом году 10% аэропорта.