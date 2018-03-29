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Газпромбанк может в 2018 году провести пилотные сделки с криптовалютой
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Газпромбанк может в 2018 году провести пилотные сделки с криптовалютой 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Газпромбанк в текущем году может провести пилотные сделки с криптовалютами через дочернюю структуру в Швейцарии, рассказал зампред правления Газпромбанка Александр Соболь.
«Какие-то пилотные — конечно, да. Это будет не в грандиозных масштабах, а для себя. Есть спрос со стороны крупных частных клиентов на такие услуги. Поэтому мы сейчас смотрим, как мы для них можем этот сервис организовать», -передает слова Соболя «Интерфакс».
По его словам, сделки с криптовалютой изучаются швейцарским дочерним банком, так как в Швейцарии в этой сфере более либеральное законодательство.
По его словам, у банка нет конкретного формата работы с криптовалютами. Будет ли банк подобные услуги предлагать клиентами или будет проводить сделки только для собственных инвестиций, еще не решено. «Стараемся активно за ситуацией следить», — сказал Соболь.
На данный момент в России сделки с криптовалютам законом не регулируются. В ближайшее время Госдума собирается принять закон «О цифровых финансовых активах». В законе будут прописаны правила и ограничения для рынка криптовалют в России.
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 Ещё 2 источника 
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