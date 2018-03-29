Газпромбанк может в 2018 году провести пилотные сделки с криптовалютой

Газпромбанк в текущем году может провести пилотные сделки с криптовалютами через дочернюю структуру в Швейцарии , рассказал зампред правления Газпромбанка Александр Соболь

«Какие-то пилотные — конечно, да. Это будет не в грандиозных масштабах, а для себя. Есть спрос со стороны крупных частных клиентов на такие услуги. Поэтому мы сейчас смотрим, как мы для них можем этот сервис организовать», -передает слова Соболя «Интерфакс»

По его словам, сделки с криптовалютой изучаются швейцарским дочерним банком, так как в Швейцарии в этой сфере более либеральное законодательство.

По его словам, у банка нет конкретного формата работы с криптовалютами. Будет ли банк подобные услуги предлагать клиентами или будет проводить сделки только для собственных инвестиций, еще не решено. «Стараемся активно за ситуацией следить», — сказал Соболь.