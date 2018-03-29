Выручка Росгеологии выросла в 2017 году на 11,5% — до 34 млрд рублей.

Выручка Росгеологии выросла в 2017 году на 11,5% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 34 млрд рублей, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA по итогам 2017 года составил 5,1 млрд рублей.

«Выручка холдинга в 2017г. составила 34 млрд рублей, EBITDA — 5,1 млрд рублей, рентабельность по EBITDA — 15%, рентабельность по чистой прибыли — 4,5%», — говорится в сообщении.

Выручка Росгеологии по итогам 2016 года составляла 30,5 млрд рублей.

Как отмечает госхолдинг, с 2014 года выручка компании выросла в 3,6 раза, рентабельность чистой прибыли — в 21,5 раз, рентабельность по EBITDA — в 1,9 раза. Занимаемая доля рынка геологоразведочных работ увеличилась в 5,2 раза. Портфель заказов Росгеологии сегодня насчитывает более 2,5 тыс. контрактов.