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Выручка Росгеологии выросла в 2017 году на 11,5% — до 34 млрд рублей.
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Выручка Росгеологии выросла в 2017 году на 11,5% — до 34 млрд рублей. 

Rambler News Service 46 минут назад
Выручка Росгеологии выросла в 2017 году на 11,5% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 34 млрд рублей, следует из сообщения компании.
Показатель EBITDA по итогам 2017 года составил 5,1 млрд рублей.
«Выручка холдинга в 2017г. составила 34 млрд рублей, EBITDA — 5,1 млрд рублей, рентабельность по EBITDA — 15%, рентабельность по чистой прибыли — 4,5%», — говорится в сообщении.
Выручка Росгеологии по итогам 2016 года составляла 30,5 млрд рублей.
Как отмечает госхолдинг, с 2014 года выручка компании выросла в 3,6 раза, рентабельность чистой прибыли — в 21,5 раз, рентабельность по EBITDA — в 1,9 раза. Занимаемая доля рынка геологоразведочных работ увеличилась в 5,2 раза. Портфель заказов Росгеологии сегодня насчитывает более 2,5 тыс. контрактов.
Ранее глава госхолдинга Роман Панов сообщал, что Росгеология планирует увеличить выручку в 2018 году до 41 млрд рублей.
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