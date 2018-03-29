Котировки Amazon снизились из-за твита Трампа

После открытия торгов в США в четверг котировки интернет-ритейлера Amazon упали еще на 2% после вчерашнего падения на 4%. Таким образом, за два дня компания утратила порядка $30 млрд рыночной капитализации.

Причиной послужили вчерашние новости о том, что администрация США готовит антимонопольные меры против Amazon, и новый твит президента страны Дональда Трампа

«Еще задолго до выборов у меня были претензии к Amazon. В отличие от других [компаний], они или совсем не платят, или платят мало налогов на уровне штата и ниже, делают из нашей Почтовой службы своего курьера (с огромными потерями для страны), и вытесняют из бизнеса многие тысячи ритейлеров!», — написал сегодня Трамп.

Это не первая его атака на компанию: в декабре 2017 года Трамп заявил, что почтовые посылки обходятся Amazon слишком дешево. Как раз перед этим Amazon объявила о рекордно удачном сезоне рождественских продаж.