Котировки Amazon снизились из-за твита Трампа 

После открытия торгов в США в четверг котировки интернет-ритейлера Amazon упали еще на 2% после вчерашнего падения на 4%. Таким образом, за два дня компания утратила порядка $30 млрд рыночной капитализации.
Причиной послужили вчерашние новости о том, что администрация США готовит антимонопольные меры против Amazon, и новый твит президента страны Дональда Трампа.
«Еще задолго до выборов у меня были претензии к Amazon. В отличие от других [компаний], они или совсем не платят, или платят мало налогов на уровне штата и ниже, делают из нашей Почтовой службы своего курьера (с огромными потерями для страны), и вытесняют из бизнеса многие тысячи ритейлеров!», — написал сегодня Трамп.
Это не первая его атака на компанию: в декабре 2017 года Трамп заявил, что почтовые посылки обходятся Amazon слишком дешево. Как раз перед этим Amazon объявила о рекордно удачном сезоне рождественских продаж.
Аналитики Deutsche Bank советуют «покупать» акции Amazon, пишет CNBC. По их мнению, если бы администрация Трампа подготовила реальные меры против компании, Трамп бы прямо заявил об этом. Белый дом в среду также не подтвердил подготовку каких-либо мер.