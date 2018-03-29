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Курс биткоина опустился до значения $7500 из-за шаблона «смертельный крест»
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Курс биткоина опустился до значения $7500 из-за шаблона «смертельный крест» 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В четверг биткоин и другие криптовалюты подешевели. Распродажи вызваны сообщениями о вырисовывающемся шаблоне «смертельный крест».
К 15:52 МСК биткоин подорожал на 6,47% и торговался на позиции $7501,0 на бирже Bitfinex. Во время ночных торгов был зафиксирован минимум сессии $7430,0.
Снижение курса биткоина было вызвано разговорами возникновении шаблона «смертельный крест», который используется для описания пересечения графика 50-DMA (50-дневная скользящая средняя) с графиком 200-дневной скользящей средней. Такое пересечение с технической точки зрения часто считается сигналом наступления «медвежьего» рынка.
Ужесточение правил торговли и снижение цен на виртуальные валюты также привели к распродажам на рынках криптовалют. Согласно информации coinmarketcap.com, общая капитализация рынка криптовалют опустилась ниже значения $300 млрд
Среди других новостей ожидается закрытие двух японских криптовалютных бирж, которые не смогли выполнить требования регуляторов. После того, как биржи Tokyo Gateway и Mr Exchange не смогли выполнить требования регуляторов по обеспечению безопасности операций они должны будут приостановить свою деятельность. Для работы криптовалютных бирж в Японии требуется регистрация Агентства финансовых услуг Японии. На данный момент в Японии разрешена деятельность 16 криптовалютных бирж, которые предоставили запрос на регистрацию.
Прогнозируется, что в этом году центробанк Китая запретит использование всех типов криптовалютных активов. В то же время, согласно сообщению Reuters, Китай планирует разработать и ввести собственную криптоваллюту. В Китае уже запрещены проведение ICO, работа криптовалютных бирж и доступ к другим инструментам цифровых инвестиций.
Стоимость других криптовалют снизилась. Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum на бирже Bitfinex подешевела на 10,94% до $407,00. Третья по капитализации цифровая валюта Ripple подешевела на 8,38% и торговалась на позиции $0,5311. На момент написания статьи курс Litecoin снизился на 13,83% до $120,4.
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