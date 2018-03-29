Рынок легальных видеосервисов в России достиг 15,89 млрд рублей

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В 2017 году объем российского рынка легальных видеосервисов достиг 15,89 млрд рублей, прибавив 42% к показателям предыдущего года. Общая выручка игроков по рекламной модели выросла на 37,3%, а по всем платным моделям — на 49,6%, сообщается в исследовании J’son & Partners Consulting.

Аналитики изучили различные модели монетизации видеосервисов, в частности бесплатную схему с демонстрацией рекламы, а также платные услуги на основе подписки и приобретения цифровых копий материалов и пришли к выводу, что за год в структуре рынка произошли очередные важные изменения. Наиболее распространенной моделью монетизации остается AVOD, но ее доля снизилась с 60,5% до 58,5%. Опережающими темпами растет подписка (доля рынка увеличилась с 11,2% до 18,1%), что переместило ее уже на 2 место. Ключевыми тенденциями развития рынка легальных видеосервисов в России стали рост выручки от платных моделей монетизации и рост видеорекламы за счет более активного участия в этом сегменте рынка российских интернет-гигантов. Операторы платного ТВ, онлайн-кинотеатров и телеканалов активно сотрудничали между собой и увеличили объема предложения контента в 4К. Кроме того, онлайн-кинотеатры сами производили контент, а также интегрировали линейное телевидения в свои сервисы.

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За 2017 год список операционно прибыльных компаний снова увеличился. Онлайн-кинотеатры заняли долю рынка в 71,6%, что составило 11,37 млрд рублей. Телеканалы нарастили долю рынка до 12% (до 1,91 млрд рублей) и переместились на второе место. Доля рынка операторов составила 11,5% (1,83 млрд рублей). Платформы цифровой дистрибуции заработали 780 млн рублей.

Индустрия онлайн-видео растет во всем мире (+26% в доходах за 2017 год). За счет стабильности валютного курса доля российского рынка в общемировых доходах выросла с 0,5% в 2016 году до 0,6% в 2017-м.

Ранее о получении прибыли по итогам 2017 года отчитались ivi, Megogo Okko и TVzavr. Российские онлайн-кинотеатры доказали, что не сбавляют темпов роста выручки, а некоторые даже ускорили этот показатель.

Согласно прогнозам аналитиков, к 2021 году доходы рынка легальных видеосервисов могут увеличиться до 34,3 млрд руб. При этом среднегодовой темп прироста в 2018—2021 годах составит 21%.