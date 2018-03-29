Жители Карелии придерживаются накопительной модели поведения

Отмечается, что в республике люди стараются больше копить деньги на счетах, а нежели тратить.

На период 1 февраля 2018 года на банковских счетах юридических и физических лиц достиг 88,1 млрд рублей — 10% годовой прирост. Из них 73 млрд составляет депозиты населения. Об этом сегодня сообщила управляющая отделения Нацбанка России по Карелии , Елена Кулешова.

Что касается кредитного портфеля населения Карелии на 1 февраля 2018 года составил 59 млрд рублей, что на 9,6% выше, чем было в 2017 году. Средний размер розничного кредита к февралю 2018 года достиг 92,1 тыс. рублей против 85, 4 тыс. рублей прошлого года. Средний размер вклада на одного жителя вырос со 107,2 тысяч рублей до 116,4 тысяч.

Управляющая отделения Нацбанка России по Карелии, Елена Кулешова отметила, что жители Карелии придерживаются накопительной модели поведения. То есть люди стараются больше копить деньги на счетах, а не тратить.

Работники банка отмечают, что при составлении статистики учитываются все суммы попадающие на счета. Поэтому в статистику попадают и деньги ипотечных кредитов, которые люди получают в банке, чтобы сразу расплатиться за покупку квартиры.

Положительная тенденция наблюдается в ситуации по задолженности малым и средним бизнесом. На период 1 февраля 2018 года сумма составила 14,3 млрд рублей против показателей прошлого года — 15,2 млрд рублей. То есть сумма долга сократилась на 5,7%.