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Стартовал приём заявок на участие в Национальном рейтинге коммуникационных компаний
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Стартовал приём заявок на участие в Национальном рейтинге коммуникационных компаний 

ТАСС 53 минуты назад
Москва, 29 марта 2018 г. Прием заявок на участие в Национальном рейтинге коммуникационных компаний (НР2К) за 2017 год открыт до 15 апреля 2018 года.
Первый Национальный рейтинг коммуникационных компаний (НР2К) был опубликован в 2013 году и стал знаковым ежегодным событием в индустрии Public relations, которое оценили и экспертное сообщество и сами участники рынка коммуникационных услуг. Первоочередными задачами НР2К являются создание единого отраслевого пространства, а также саморегулирование и развитие рынка коммуникационных услуг.
При поддержке: Российская академия общественных связей (РАОС), Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Ассоциация компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).
Контактная информация:
Оператор рейтинга НР2К:
Коммуникационная группа «Византия» (ByconGroup)
e-mail: profiles@nr2c.ru  Страница рейтинга на сайте РАОС: http://pracademy.ru/reyting-nr2k
Страница рейтинга на сайте АКОС: http://www.akospr.ru/standarty-industrii/nacionalnyj-rejting-kommunikacionnyx-kompanij
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