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ТАСС стал лидером по цитируемости в СМИ по итогам февраля 2018 года
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ТАСС стал лидером по цитируемости в СМИ по итогам февраля 2018 года 

ТАСС 43 минуты назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. ТАСС назван самым цитируемым в СМИ новостным агентством по итогам февраля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, подготовленные компанией «Медиалогия».
"В рейтинге информационных агентств по цитируемости в СМИ в феврале по-прежнему лидирует ТАСС", — говорится в сообщении компании.
Индекс цитируемости ТАСС составил 12478,30, за ним следуют "РИА Новости" (11 980,02) и "Интерфакс" (5 825,96).
По цитируемости в соцсетях ТАСС занимает вторую позицию с индексом 410,8 тыс.
Индекс цитируемости — интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.
Основой для расчета рейтинга является база СМИ, включающая около 43,5 тыс. российских источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги. Рейтинг цитируемости в соцмедиа построен по количеству ссылок на сообщения СМИ, размещенных пользователями в своих учетных записях.
Период исследования — февраль 2018 года.
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