Наличие полного комплекта документов факт реальности сделок не подтверждает

Верховный Cуд отказал в передаче жалобы ООО (Общество, Компания) на дальнейшее рассмотрение.

ИФНС проверила деятельность Компании за 2011 — 2013 годы.

В результате проверки Обществу были доначислены:

налог на прибыль в размере 41 млн рублей; НДС в сумме 37 млн рублей.

Компания не согласилась с таким решением и подала в суд.

Дело дошло до Верховного Cуда, который согласился с вердиктами предыдущих инстанций.

Компании вменялось в вину:

получение необоснованной налоговой выгоды в результате занижения базы по налогу на прибыль; применение налоговых вычетов по НДС по хозяйственным операциям, которых в действительности не было.

Документы, подтверждающие факты сделок Обществом были представлены, но Фемиде удалось доказать следующее.

У компании были два основных контрагента: ООО «Планета» и ООО «АльфаСтрой».

В одном из договоров были перепутаны печати, так в договоре между Обществом и ООО «Планета» была поставлена печать совсем другого контрагента — ООО «АльфаСтрой», что косвенно подтверждает связь всех трех юрлиц.

Оба контрагента проверяемой компании не имели указанных в договорах ОС, которые они сдавали в аренду Обществу. Кроме того, Управление ГИБДД Ростехнадзор подтвердили отсутствие регистрации автотранспорта и тягачей за контрагентами.

Анализ протоколов связи по системе Банк-Клиент показал, что все три компании — Общество, ООО «Планета» и ООО «АльфаСтрой» пользовались одним и тем же ip-адресом, что говорит о согласованности их действий и управлению схемой ухода от налогов из единого центра.

Почерковедческая экспертиза доказала поддельность подписей на договорах. А лица, указанные в ЕГРЮЛ как директоры компаний-контрагентов пояснили, что участия в сделках не принимали и были зарегистрированы в реестре как руководители за денежное вознаграждение.

Анализ банковских выписок позволил судам сделать вывод о том, что все участники схемы указывали в налоговых декларациях недостоверную информацию.

Контрагенты исчисляли налоги в минимальных размерах.

Систематический характер игнорирования обязательств налогового агента, просрочка налоговых платежей, значительная сумма налоговой задолженности перед бюджетом не дала оснований высшей инстанции для снижения ответственности заявителя.

Учитывая все эти факты, Верховный суд подтвердил решения своих коллег и Обществу в передаче жалобы отказал.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного Суда РФ от 26.01.2018 № 305-КГ17-21202

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