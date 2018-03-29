Структура Росгеологии в ближайшее время начнет ликвидацию отходов БЦБК

"Это позволит «РГ-Экологии» в ближайшие сроки приступить к работам по рекультивации шлам-лигнина. После истечения срока, договор будет пролонгирован до 2021 года", — сказал он.

Согласно информации на сайте госзакупок, «РГ-Экология» станет «единственным исполнителем работ». С ней будет подписан контракт на сумму 3,48 млрд рублей, из них 1,69 млрд рублей предусмотрены на 2018 год и 1,79 млрд рублей — на 2019 год. Выполнить работы подрядчик должен до 31 декабря 2019 года.

Ранее сообщалось, что Иркутская область передала Росгеологии в собственность 29 объектов комбината, включая карты-накопители и очистные сооружения, что необходимо для начала работ на полигонах с отходами, накопившихся за 50 лет работы БЦБК. Их дальнейшее нахождение на берегу Байкала угрожает его экологии.

В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на рекультивацию отходов Байкальского ЦБК, накопленных с 60-годов прошлого века. Стоимость контракта — 5,9 млрд рублей, сроки работы по рекультивации — до 2021 года.

БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале было озвучено в феврале 2013 года, с сентября того же года прекращена варка целлюлозы. На картах-накопителях БЦБК порядка 6,5 млн тонн шлам-лигнина — вещества, которое выделяется при производстве целлюлозы.