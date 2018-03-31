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Удмуртия получит 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт дорог
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Удмуртия получит 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт дорог 

RT на русском 54 минуты назад
Фото: ДорИнфо
Удмуртия получит 2,5 млрд рублей из федерального бюджета на строительство и ремонт дорог, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу правительства республики. Более 900 млн рублей из этой суммы направят на развитие федеральных трасс.
Росавтодор проведёт капитальный ремонт участка трассы М-7 «Волга» на границе Удмуртии и Татарстана. Также будут отремонтированы два моста на дороге к Перми.
Глава Удмуртии Александр Бречалов и руководитель Росавтодора Роман Старовойт встретились в Москве для обсуждения планов на ближайшие годы.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что Невский проспект в Санкт-Петербурге отремонтируют впервые за 10 лет.
RT на русском: последние новости
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