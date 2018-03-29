X5 Retail Group планирует открыть около 2500 новых магазинов в 2018 году

Ритейлер X5 Retail Group планирует открыть около 2500 новых магазинов в 2018 году, сообщил глава компании Игорь Шехтерман в ходе телефонной конференции для инвесторов. Он отметил, что компания планирует «открыть 2500 магазинов всех форматов».