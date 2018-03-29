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X5 Retail Group планирует открыть около 2500 новых магазинов в 2018 году
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X5 Retail Group планирует открыть около 2500 новых магазинов в 2018 году 

Rambler News Service 58 минут назад
Ритейлер X5 Retail Group планирует открыть около 2500 новых магазинов в 2018 году, сообщил глава компании Игорь Шехтерман в ходе телефонной конференции для инвесторов.
Он отметил, что компания планирует «открыть 2500 магазинов всех форматов».
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