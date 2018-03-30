Трамп заподозрил Amazon в неуплате налогов

"В отличие от остальных, они (Amazon) выплачивают мало налогов властям штатов и местным органам управления или и вовсе не платят, используя нашу почтовую систему в качестве своего курьера (нанося огромные потери США) и вытесняя с рынка многие тысячи ритейлеров!" — написал Трамп.

Он также отметил, что начал говорить об этом задолго до президентских выборов в 2016 году.