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Трамп обвинил Amazon в неуплате налогов
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Трамп обвинил Amazon в неуплате налогов 

Вести.Ru 49 минут назад
Фото: Вести.Ru
Фото: Albin Lohr-Jones/EPA  Москва, 29 марта — «Вести. Экономика». Котировки крупнейшей в мире корпорации в сфере электронной коммерции продолжили свое падение после заявлений президента США о якобы допущенных злоупотреблениях и негативной роли Amazon для менее крупных компаний. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что Amazon «платит мало или совсем не платит налогов, эксплуатирует почтовую службу США и приводит к банкротству многих тысяч компаний». На этом фоне акции Amazon в ходе торгов на Nasdaq в четверг, 29 марта, вновь продемонстрировали негативную динамику, снижаясь более чем на 1%. Днем ранее, как отмечал портал «Вести. Экономика», котировки компании оказались под серьезным давлением из-за материала в издании Axious о претензиях Трампа к Amazon. Из-за снижения в ходе последних дней марта рыночная капитализация компании упала более чем на $69 млрд Как отмечает портал MarketWatch, в результате Amazon откатилась на 4-е место по капитализации среди американских компаний, уступив 3-е место корпорации Microsoft. По предварительным итогам акции Amazon показывают худшую месячную динамику за последние 2 года. Давление на компанию со стороны администрации Трампа, скорее всего, продолжится. В пользу этого, помимо риторики Трампа в отношении Amazon, говорят его регулярные негативные высказывания в отношении ряда СМИ, в том числе издания Washington Post, владельцем которого является основатель Amazon Джефф Безос.
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