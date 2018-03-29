Эксперт: Киев пытается устроить «суд Линча» над «Газпромом»

Павел Петренко. Сумма долга "Газпрома" перед «Нафтогазом Украины» по решению Стокгольмского арбитража ежедневно увеличивается на полмиллиона долларов из-за начисления пени, заявил журналистам министр юстиции Украины

"На сегодняшний день происходит начисление пени с «Газпрома», пеня составляет почти полмиллиона долларов ежедневно", — цитирует Петренко украинское агентство УНИАН

По словам Петренко, Минюст готовится к принудительному взысканию долга с российской компании на основании Нью-Йоркской конвенции, которая позволяет взыскать эти средства практически по всему миру.

Петренко заявил, что у «Газпрома» нет шансов избежать ответственности, а сумма долга, которая была зафиксирована Стокгольмским арбитражем, будет только расти, «и она будет полностью взыскана в ближайшее время».

"Я убежден, что это (взыскание долга — ред.) вопрос времени и сумма будет увеличиваться и точно будет взыскана в пользу украинского "Нафтогаза" и украинского бюджета с данной компании", — сказал министр. Он добавил, что по решению украинского суда с «Газпрома» уже получено в пользу бюджета Украины более 100 млн гривен (3,7 млн долларов).

Ранее в «Газпроме» заявили, что компания не признает правомерность наложенного Украиной антимонопольного штрафа и считает нарушением своих прав действия Киева по требованию денежных средств с компании. Соответствующий иск готовится в международный арбитраж.

Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что действия Киева в данном случае напоминают «суд Линча».

"У «Нафтогаза Украины» несколько таких денежных претензий к «Газпрому». Есть, например, внутреннее решение киевского суда о неконкурентном, по их мнению, поведении «Газпрома», и они считают, что полагается штраф и т.д. При этом они полагают, что будут взыскивать этот штраф и на территории других стран, потому что на Украине активов ("Газпрома" — ред.) мало. Сейчас вот решение Стокгольмского арбитража, и они (Киев — ред.) хотят самостоятельно взыскивать эти средства. Но я не уверен, что в решении арбитража предусмотрены такие действия, такой «суд Линча», когда страна начинает сама взыскивать (долг — ред.)", — сказал Владимир Фейгин.

Эксперт отметил, что необходимо действовать в рамках правил. А Киев, по его мнению, занимается популизмом.

"Если Киев считает, что не выполняется решение, надо обратиться в соответствии с процедурами в Стокгольмский арбитраж. Не надо все делать вот так, с популизмом. Они (представители Украины — ред.), видимо, почувствовали, что в чем-то выиграли, а теперь считают, мол, давайте используем это по максимуму. Однако, если уж речь идет о каких-то юридических положениях, то давайте действовать в соответствии с правилами", — заключил эксперт.

Стокгольмский арбитраж в декабре прошлого года и феврале 2018 вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 млрд долларов.

"Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В начале марта «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения сделки. В минувшую среду «Газпром» обжаловал в суде Швеции решение арбитража Стокгольма по искам с «Нафтогазом» по контрактам на поставку газа.

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