Курс рубля сейчас больше зависит от активности ЦБ на валютном рынке, — Михаил Кузин, портфельный управляющий УК «Райффайзен Капитал»

Страхов на рынке много — началось все с возможного ускорения инфляции и ожидания более резкого последующего роста ставок. Продолжилось рисками для международной торговли через установление тарифов и пошлин и дальнейший распад и без того немногочисленной команды президента Трампа, которая потеряла экономического советника Кона и главу Госдепартамента Тиллерсона. Два эти человека придавали солидности достаточно слабому и малоизвестному составу команды президента. Кон и Тиллерсон ради государственных постов оставили высокие должности в Goldman Sachs и Exxon Mobil соответственно. Столь быстрое расставание с ними уменьшает шансы на то, что высококвалифицированные специалисты из бизнеса в будущем захотят рискнуть своей карьерой и опционами ради работы в администрации Трампа. А ведь во многом присутствие таких личностей убеждало инвесторов в рациональности будущих решений, фигура самого Трампа вызывала гораздо меньше энтузиазма. В последние дни на рынках новая головная боль, снижаются акции главного драйвера роста рынка последних лет — технологического сектора. Первыми проблемы коснулись Facebook, история с данными пользователей, полученными компанией Cambridge Analytica и использованными ею для таргетирования политической рекламы во время выборов 2016 года, обрушила котировки компании на 20% с максимума этого года. На данный момент мы полагаем, что большинство этих страхов выглядят лишь временной паникой, поскольку ни рост ставок, ни тарифов не повлияют существенно негативно на рост экономики США . Считаем, что рост прибыли компаний перекроет весь негатив от решений Трампа.

России свои проблемы, в основном они касаются политических вопросов, к сожалению, они являются самыми непрогнозируемыми. Цены на нефть остаются высокими на фоне ожиданий об ужесточении позиции США по сделке с Ираном , влияние этого фактора может оказаться непродолжительным и возможен откат цен с $70 до $65. На курс рубля это значительно не повлияет, сейчас он больше зависит от активности ЦБ на валютном рынке.

Из корпоративных отчетностей выделим результаты X5. Они оказались на уровне ожиданий рынка, маржа по EBITDA составила 6,7%. Несмотря на отсутствие сюрпризов, рост котировок доходил до +10% и стабилизировался на уровне 6,5%. Причина в ожидании рынком возможного негативного сюрприза, поскольку конкуренция на этом рынке обострилась, в том числе и в связи со сменой стратегии Магнита. В последнее время акции X5 сильно просели и сегодня они лишь возвращаются на свой уровень. Неожиданным позитивом стал уровень дивидендов — 79,5 рублей или 4% дивидендной доходности.

Ситуация продолжит оказывать давление на котировки российских акций, но они остаются привлекательными активами при текущих ставках альтернативных инструментов. Высокая дивидендная доходность российских акций на уровне депозитов крупнейших банков неминуемо приведет к кратному повышению числа инвесторов в стране.