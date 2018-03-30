Кредиторам «Анкор Банка» выплатили около 20 млн рублей

Анкор Банк » по состоянию выплатил кредиторам первой очереди около 20 млн рублей, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов, которое является конкурсным управляющим банка.

Речь идет о выплатах по состоянию на 28 февраля. При этом за прошлый месяц кредиторы первой очереди получили лишь 34 тыс. рублей. Выплаты кредиторам второй и третьей очереди пока не осуществлялись. Общий размер долга банка на конец февраля составляет 6,2 млрд рублей перед 778 кредиторами.

Напомним, что в реестр включены требования 740 кредиторов на общую сумму 5,6 млрд рублей. Из них в первую очередь вошли 460 человек (сумма 5 247 353 тыс. руб.). Также установлены требования 280 кредиторов третьей очереди на сумму 365 999 тыс. руб.

Информацию о выплатах можно получить по телефону: 8-800-200-08-05.