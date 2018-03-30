Ещё
Кредиторам «Анкор Банка» выплатили около 20 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия вышлет украинских дипломатов
Россия вышлет украинских дипломатов

Кредиторам «Анкор Банка» выплатили около 20 млн рублей 

АиФ Казань 26 минут назад
Фото: АиФ Казань
«Анкор Банк» по состоянию выплатил кредиторам первой очереди около 20 млн рублей, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов, которое является конкурсным управляющим банка.
Речь идет о выплатах по состоянию на 28 февраля. При этом за прошлый месяц кредиторы первой очереди получили лишь 34 тыс. рублей. Выплаты кредиторам второй и третьей очереди пока не осуществлялись. Общий размер долга банка на конец февраля составляет 6,2 млрд рублей перед 778 кредиторами.
Напомним, что в реестр включены требования 740 кредиторов на общую сумму 5,6 млрд рублей. Из них в первую очередь вошли 460 человек (сумма 5 247 353 тыс. руб.). Также установлены требования 280 кредиторов третьей очереди на сумму 365 999 тыс. руб.
Информацию о выплатах можно получить по телефону: 8-800-200-08-05.
АиФ Казань: последние новости
Арбитражный суд РТ начал процедуру банкротства в КЗСК ВТБ снизил ставки по кредитам наличными до 11,9% В Татарстане предприятия и жители взяли 2,3 трлн руб. кредитов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена639
Россия начала высылать западных дипломатов100
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»188
Ответ России обидел США11
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию653
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение